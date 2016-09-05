台中市議會程序委員會 9月12召開臨時會
台中市議會5日召開程序委員會討論第2屆第6次臨時會議議程，會中決議臨時會於12日起至21日召開。12日將進行地方總預算第2次追加(減)預算案編制情形報告及一讀會；13日將進行台中市霍亂、肺結核、茲卡病毒疫情防治專案報告、出土文物數量、名稱與地點及保存與處置等專案報告。
市議會程序委員會中，市議員楊正中建議由衛生局報告霍亂、肺結核、茲卡病毒疫情防治方式；市議員陳政顯則要求文化局簡報台中市目前出土文物保存方式、地點與未來的處置方法。兩位議員建議皆被列入臨時會專案報告。
會中楊正中議員建議追加減預算案金額應併入106年總預算；主計處表示，追加減預算包含中央補助款與墊付案，依規定要以追加預算方式辦理。主席林士昌決議，臨時會第一天請市府對此進行報告。
市議員陳成添希望聽取水湳經貿園區建設進度專案報告，程序委員會決議將定期會時再行報告。
(中時)
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