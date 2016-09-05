感情生變？李易夫妻po照各擁新歡

李易夫妻各自在臉書惡搞婚紗照。（圖／取材自李易臉書）

藝人「六月」和李易兩人結婚至今五年多，原本育有一子小STAR，最近又添了愛女，一家四口生活幸福美滿，不過李易今天卻在臉書發表震驚言論，不僅宣佈再婚消息，甚至還公布與「新婚妻」的婚紗照，嚇壞不少粉絲。

李易與六月夫妻感情如膠似漆。（圖／本報系資料照片）

李易在臉書PO出婚紗照，照片中的他興奮到跳躍在半空中，不過新娘卻是前天才宣布結婚的「舒淇」，原來是他把頭P在馮德倫身上，幻想與女神舒淇步入禮堂，純粹為了想過過乾癮，不過老婆六月也不甘示弱，立刻貼出與法籍男神法比歐的婚紗照反擊，她還表示完全不吃老公「出軌」的醋，因為是他直接把她嫁給法比歐，最後她更霸氣宣言「我可以cue到新郎本人！不知道李先生有沒有辦法cue到他的新娘～」，這也讓粉絲直接宣布六月完勝這局。

(中時電子報)