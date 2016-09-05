芭芭拉史翠揪休傑克曼、安海瑟薇唱百老匯

安海瑟薇錄音當時還挺著大肚子。（SONY提供）

芭芭拉史翠珊的新專輯成為個人第11張冠軍專輯。（SONY提供）

史上最偉大女歌手、連續六個年代都在告示牌專輯榜稱后的芭芭拉史翠珊〈Barbra Streisand〉今天又創驚人紀錄！芭芭拉最新專輯《世紀安可：好萊塢群星對唱百老匯經典 Encore: Movie Partners Sing Broadway》繼英國金榜寫下第七張冠軍專輯後，在剛揭曉的告示牌專輯榜再以近15萬張銷售風光締造個人第11張冠軍專輯！除了保持女歌手第一名的紀錄外，《世紀安可》也讓芭芭拉的冠軍專輯數目和「工人皇帝」布魯斯史賓斯汀同列史上第三，僅次於披頭四19張與傑斯的13張！

74歲的芭芭拉同時也刷新自己「冠軍排行跨距」，從1964年10月首張冠軍專輯《People》迄今歷經51年10個月，芭芭拉仍能在競爭激烈的歌壇稱霸排行。芭芭拉史翠珊《世紀安可》已經在台上架，推出包括豪華絕讚版、進口普通版及黑膠三款版本讓歌迷珍藏。

芭芭拉這次的專輯概念不但讓歌壇驚豔，也讓影壇驚呼她挖掘對唱群星的精準功力，除了眾所熟知的休傑克曼、安海瑟薇、傑米福克斯、安東尼歐班德拉斯、亞歷鮑德溫、派翠克威爾森外，包括《原力覺醒》女主角黛西蕾德莉、《星際爭霸戰》性格男星克里斯潘、《熊麻吉》編導喜劇男星賽斯麥克法蘭還有喜劇天后瑪莉莎麥卡錫等，超華麗卡司加上芭芭拉親自在錄音室配唱與製作，打造出一張關於百老匯經典的對唱專輯。芭芭拉第一位邀請的正是「金鋼狼」休傑克曼，成型後再邀請心目中適合這些曲目並且欣賞的演員，群星收到芭芭拉的邀約都感到無法置信；休傑克曼的老婆和奧斯卡影帝傑米福克斯的媽媽都是芭芭拉鐵粉，而安海瑟薇錄音當時則挺著大肚子，加上都是頭一次合唱，話題十足；今日美國〈USA Today〉稱克里斯潘的歌聲實在太有魅力，沒想到他這麼會唱歌！

芭芭拉《世紀安可》上周五在英國金榜空降冠軍，是她繼2009年專輯《愛是唯一 Love Is The Answer》七年後再度封后，累積七張冠軍專輯；在美國原本各界看好鄉村雙人組佛喬航線(Florida Georgia Line)第一，最終芭芭拉因為大量的電視宣傳曝光加上演唱會門票與CD的組合銷售，在實體銷售式微的年代逆襲成功，《世紀安可》首週14萬8000張的銷售中，實體就佔12萬6000張，這也是2016年美國最強實體銷售成績，而芭芭拉也持續保持包括女藝人最多張冠軍專輯(11張)、冠軍專輯排行跨距(51年10個月)及唯一橫跨連續六個年代(decade)出產冠軍專輯等多項傲人紀錄！芭芭拉史翠珊《世紀安可》已經在台盛大發行！

(中時)