亞洲男籃挑戰者盃 中華隊授旗遠征伊朗
換血後的中華男籃隊5日在中華籃協理事長丁守中的授旗以及頒發每位球員1000美元零用金的鼓勵支持下，6日啟程遠征伊朗，分組預賽將碰到印度與菲律賓，晉級8強的首要目標就是擊敗印度。
丁守中表示，經過換血後的中華隊，先在瓊斯盃以白隊出賽，有了第一次的磨合經驗，這次亞洲挑戰者盃(史坦克維奇盃前身)更可以讓年輕好手們有一個磨練的大好機會，雖然很難預期能夠打出什麼樣的成績，但還是期盼他們全力以赴，為國爭光。
中華隊總教練閻家驊說，目前各國都面臨換血後的陣痛期，因此大家都在同一個起跑點上，就看誰能夠先竄出頭來。
國際籃總預定2018年把大洋洲的澳洲和紐西蘭納入亞洲，並且修改為主客場制度，屆時將考驗著各國的組訓與場館設備。閻家驊強調，這的確是一個很大考驗，尤其是到時候旅外球員如何徵召更是難題，不過，也是一個蛻變的機會，希望這批年輕球員可以好好把握，在這兩年來成長茁壯起來。
(中時電子報)
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