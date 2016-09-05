亞洲男籃挑戰者盃 中華隊授旗遠征伊朗

中華籃協理事長丁守中授旗給中華隊領隊高志鵬，6日開拔遠征伊朗參加亞洲挑戰者盃比賽。(黃邱倫)

換血後的中華男籃隊5日在中華籃協理事長丁守中的授旗以及頒發每位球員1000美元零用金的鼓勵支持下，6日啟程遠征伊朗，分組預賽將碰到印度與菲律賓，晉級8強的首要目標就是擊敗印度。

中華籃協理事長丁守中頒發中華男隊每位球員1000元零用金，隊長劉錚代表接受。(黃邱倫)

丁守中表示，經過換血後的中華隊，先在瓊斯盃以白隊出賽，有了第一次的磨合經驗，這次亞洲挑戰者盃(史坦克維奇盃前身)更可以讓年輕好手們有一個磨練的大好機會，雖然很難預期能夠打出什麼樣的成績，但還是期盼他們全力以赴，為國爭光。

中華隊總教練閻家驊說，目前各國都面臨換血後的陣痛期，因此大家都在同一個起跑點上，就看誰能夠先竄出頭來。

國際籃總預定2018年把大洋洲的澳洲和紐西蘭納入亞洲，並且修改為主客場制度，屆時將考驗著各國的組訓與場館設備。閻家驊強調，這的確是一個很大考驗，尤其是到時候旅外球員如何徵召更是難題，不過，也是一個蛻變的機會，希望這批年輕球員可以好好把握，在這兩年來成長茁壯起來。

(中時電子報)