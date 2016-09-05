牽制G20 北韓射3飛彈落日本經濟海域
南韓軍方指出，北韓於5日中午12時14分左右，從朝鮮半島西側向日本海方向發射3枚「蘆洞」中程彈道飛彈。日本防衛省5日公布，北韓發射的3枚彈道飛彈飛行距離約1000公里，推斷落在日本海的日本專屬經濟海域內，乃日本安全保障上的重大威脅。
日媒報導，中國杭州正在舉辦G20高峰會，北韓在主要國家領袖齊聚一堂時發射彈道飛彈，似乎有牽制G20峰會的意圖。
北韓今年7月從同樣的地點、靠近平壤的黃州郡附近也朝日本海發射一枚「飛毛腿」短程彈道飛彈，以及2枚射程約1300公里，幾乎涵蓋全日本的「蘆洞」中程飛彈。今年3月也曾朝日本海發射似「飛毛腿」的2枚導彈。
南韓軍方研判，北韓除了抗議本月2日剛結束的美韓聯合軍演之外，本月9日北韓建國紀念日之前，可能會再強行發射彈道飛彈，故南韓與美國軍方目前都在嚴密監視中。
(中時)
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