和歌山貴志川線貓站行銷成功 竹縣長訪日取經
新竹縣長邱鏡淳本月2日起一連3天參加日本和歌山縣台日交流高峰會，除造訪桃山資源再生中心，今天更參訪「貴志川線」貓站長的主題列車，他表示，貴志川線貓站長「小玉」的行銷相當成功，不僅夠吸睛，也能幫助減碳，與竹縣1線9驛動漫列車構想不謀而合，是未來可仿傚的行銷方式。
新竹縣長邱鏡淳是在9月2日率同環保局低碳辦公室主任洪雲杰、議長張鎮榮辦公室主任余金勳等人，參加為期3天的日本和歌山縣「台日交流高峰會」，他特別帶著低碳永續家園全國最高「銀級」評等的城市治理經驗，與日本各界分享，台灣駐日代表謝長廷也與會。
竹縣參訪團此行造訪了桃山資源再生中心，了解水肥等有機性汙泥的堆肥化及生化氣體發酵產電的再利用，同時也在花王和歌山廠環保科技館看到企業致力於減碳及產品碳足跡認證的重要性。
為了替台鐵內灣線合興車站及竹東1線9驛找尋更多行銷靈感，邱鏡淳更率團參訪貴志川線貓站長的主題列車，他說，此線透過貓站長「小玉」的行銷，有更多的民眾願意搭程低碳運輸工具，這值得竹縣仿傚。
邱鏡淳今天在拜訪和歌山市長尾花政啟，暢談城市永續發展理念時表示，貴志川線的成功案例相當值得台灣內灣線學習，它們同為原本瀕臨破產的鄉村鐵路線，而貴志川線憑藉著貓站長「小玉」的故事成功轉型，1年內為和歌山縣帶來11億日元的經濟收益，不僅帶動觀光，更成功推動低碳運輸工具，1線9驛目前正需要這樣的行銷明星。
(中時)
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