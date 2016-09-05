陸孕婦生產熱 美西坐月子中心重新開張
部分中國大陸孕婦熱衷赴美產子，美國西岸城市的坐月子中心應運而生。即使2015年曾在洛杉磯被大舉掃蕩，這些坐月子中心今年捲土重來，洛杉磯和舊金山的坐月子中心越來越多。
法國國際廣播電台（RFI）報導，2015年3月，洛杉磯聯邦執法部門以坐月子中心教導孕婦謊報入境理由、無照經營、違反衛生與安全規則等理由，大舉取締當地50多處招徠大陸孕婦的坐月子中心。
然而，距離上述掃蕩已有1年半，洛杉磯的坐月子中心不但重新開張，且快速擴展；至於數量原本相對較少的舊金山，2015年有30多間，如今已超過100間，舊金山的華人資訊網站上，坐月子中心的廣告不下100則，且都註明地址和電話。
舊金山的坐月子中心多數位在華人超市附近，生活機能方便，也有位在海邊、山麓等風景宜人處。有的坐月子中心登出的廣告，看起來像是豪宅。
報導指出，洛杉磯執法單位掃蕩坐月子中心後，並沒有遣返大陸產婦，只傳喚了那些教導孕婦謊報入境理由、無照經營、違反衛生與安全規則的坐月子中心經營者。而最後沒有任何人被移送法辦，原因是美國並沒有法律禁止外國人入境生孩子。
這則報導提到，有關人士如今告誡這些坐月子中心，工商登記、報稅、入境、安全、衛生等環節都須合法，避免官方的掃蕩事件重演。
報導說，2015年大掃蕩當時，美國社會輿論譴責這些坐月子中心汙染社區環境和擾亂社區安寧，且一些大陸產婦到美國醫院生完孩子一走了之，欠下數千美元的費用讓美國政府埋單，卻又向美國政府申領福利。1050905
(中央社)
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