北韓射3飛彈 日官方：落在日專屬海域

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日本防衛省今天表示，推估北韓今天發射3枚彈道飛彈都在飛行約1000公里之後，落在日本的專屬海域。

「日本經濟新聞」等多家媒體報導，北韓今天從北韓西岸的黃州附近發射場，向東北東的方向發射3枚彈道飛彈。日本防衛省表示，這是日本安全保障上的重要威脅，日本深感憂慮。

得知北韓往日本海方向發射3枚彈道飛彈，在中國大陸杭州出席20國集團（G20）高峰會的日本首相安倍晉三，今天對日本相關省廳（部會）做出3點指示，包括全力蒐集並分析資訊，提供迅速且正確的資訊給民眾知曉、要徹底確認飛機和船舶等的安全、做好萬全準備以防不測。

韓聯社引述南韓合同參謀本部的消息指出，北韓是於台北時間約上午11時，從黃州發射飛彈，飛彈落入日本海。有媒體報導，北韓是在南韓總統朴槿惠赴中國大陸杭州出席G20峰會，並與中國大陸領導人習近平藉峰會之便會面後數小時，發射飛彈。1050905

(中央社)