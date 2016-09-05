《RM》又出包！疑暗諷前韓國總統被罵翻
南韓綜藝節目《Running Man》自開播以來，深受海內、外粉絲的歡迎，雖然近期飽受收視率困擾，但在粉絲心中依舊有極高地位，不過在最新一集節目中，因字幕出現失誤，引來不少觀眾批評。
節目中成員分組進行比賽，他們要在指壓板上當守門員，把球擋在球門外，金鐘國指定Gary擔任守門員，還說「我們是Ga雲在(Gary+李雲在：韓國國家足球隊守門員)」，不過字幕卻打錯，打成ILBE會員用來諷刺韓國前總統盧武鉉的用詞，引來觀眾不滿，隨後節目組緊急出面道歉。(ILBE是韓國一個主要討論不法活動、反政府、嚴重歧視女性及曾諷刺過前總統盧武鉉的網站)
其實，這不是《Running Man》字幕第一次出包，前年也曾因為誤用ILBE的圖，而引起爭議，這次再出包，觀眾才會覺得十分敏感。
(中時電子報)
關鍵字：Running Man
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