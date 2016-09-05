王建民實戰球衣義賣 球星為早產兒揮桿

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由職棒退役球星馮勝賢號召，早產兒公益高爾夫活動今天在北海鄉村俱樂部舉行，包括林智勝、蔣智賢在內11名球星到場，旅美好手王建民也送來簽名球衣力挺。

王建民皇家隊67號白色球衣高掛在會場，上頭還有他的親筆簽名，並寫下「為早產兒加油」，這件球衣是王建民比賽的實戰球衣，慈善賽後的晚宴將以新台幣1萬元起標。

馮勝賢自2004年起為早產兒辦義賣，王建民年年參與，2007年簽名手套以100萬元義賣創下歷年最高紀錄。

星期一的休兵日，職棒界球星沒有休息、到場力挺並下場揮桿，包括蔣智賢、林智勝、王勝偉、高志綱、詹智堯、高國慶、林明憲、朱偉銘、黃仕豪、陳江和等，與各界貴賓一起打球做公益。

活動發起人馮勝賢說，昨天球員們比賽到很晚，今天一早就到場力挺，對於這樣的愛心，真的很感動，特別是王建民遠在海外，還寄來球衣贊助，希望到時候義賣喊價「能把他的精神飆出來」。

林智勝改揮球桿，設下110桿的目標，他說「感謝老邦（馮勝賢）舉辦這麼有意義的活動，很高興能為早產兒貢獻一分心力」。

除了王建民球衣，陳金鋒、彭政閔、林智勝、郭泓志、高國輝也都捐出簽名球衣參與義賣，林益全捐出千安紀念球棒，所有品項都將在慈善賽後的晚宴義賣。1050905

(中央社)