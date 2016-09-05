遠航、一之鄉攜手送愛心到金門

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遠航副總經理盧紀融（右三）與一之鄉處長侯禹充（左三）到金門家扶中心送中秋禮盒。（圖／遠航提供）

遠東航空今年中秋節特別與知名糕餅品牌一之鄉攜手做公益，推出「中秋溫馨有愛」愛心送離島關懷公益活動。今(5)日再度啟航到金門，與金門家扶中心合作，遞送175盒中秋溫馨禮盒給金門地區受助家庭。

金門家扶指出，遠航與一之鄉兩家公司的關注與資源提供，讓受扶助家庭在這中秋佳節能感受知名企業之關心，這對金門家扶中心意義重大。

(工商)