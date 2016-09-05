不肖孫吸毒遊手好閒 祖父大義滅親報警送辦

33歲許姓男子（左）染毒癮後，向家人討錢買毒被拒，再度大吵大鬧，被警方移送法辦。（李其樺攝）

警方在許男家中客廳及垃圾桶，搜索出重約0.6克的安非他命殘渣及吸食器等證物。（李其樺攝）

金山區33歲許姓男子染毒癮後，不務正業，成日向家人伸手要錢，若有不從就辱罵咆哮，砸壞東西，讓同居的家人長期活在恐懼中，日前許男又藉故吵鬧，祖父忍無可忍向警方檢舉，將這名逆孫移送法辦。

金山派出所上月31日傍晚接獲報案，中正路某處民宅內發生爭吵，危害鄰居安寧；當警方獲報趕到現場，許姓男子一見警員出現，心虛躲回自己房間，引起懷疑，經過仔細搜查，分別在客廳及房間垃圾桶發現3包安非他命殘渣袋及多組吸食器等證物，許男只好坦承吸毒，依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

許男祖父沉痛向警方表示，孫子染上毒品後整天無所事事，時常伸手要錢買毒，而且毒癮越來越大，若不給錢，孫子還會大聲辱罵咆哮、摔東西或破壞家具，讓全家活在恐懼中，希望孫子戒毒走向正途，不要再沉溺毒品。

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(中時)