德媒：歐盟指福斯在20國違反消保法規

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德國「世界報」（Die Welt）引述歐洲聯盟執行委員會（EC）消息人士的話指出，歐盟執委會查出，福斯在排放測試造假，在歐盟20個國家違反消費者保護法規。

路透社引述「世界報」報導，福斯違反的法規包括「消費者銷售與品保規定」（Consumer Sales and Guarantees Directive），以及「不公平商業手法規定」（Unfair Commercial Practises Directive）；前者禁止企業於銷售產品時，誇大對環保的宣稱。

這兩個法規均適用歐盟全體會員國。

歐盟執委會負責內部市場與工業的執委比恩科絲嘉（Elzbieta Bienkowska），多次呼籲福斯主動賠償消費者，卻都未獲積極回應，於是歐盟執委會決定讓各國法院決定消費者是否可依法索賠。

歐盟執委會女發言人表示，為確保消費者獲得公平對待，執委會主管消費的執委喬霍瓦（Vera Jourova）已寫信給歐盟各國的消費者協會，以便蒐集資料。

該名女發言人於一封答覆的電郵中寫道：「喬霍瓦本週將於布魯塞爾與相關代表會面。」

福斯汽車拒絕對此回應。

喬霍瓦已與消費者團體合作，向福斯施壓，要求福斯比照處理在美國的柴油車排放造假方式，賠償歐洲的受害者。1050905

(中央社)