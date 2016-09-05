日查獲今年最大宗安毒走私案 逮捕3名涉嫌台灣人

日本警視廳以涉嫌從中國大陸用貨船走私154公斤毒品（黑市價格約107億日圓，約新台幣33億元），違反《毒品管制法》為由，逮捕3名台灣男子。警視廳指出，這是今年日本押收到的安非他命量最多的一次，也是日本近年來查獲的第2大毒品走私案。

被捕的3名台灣男子，分別是23歲的鄭鈺融、23歲的柯宇軒、37歲的陳賢順。他們涉嫌於7月從大陸廣東省走私154公斤安非他命到日本東京江東區港口，藏於千葉縣木更津市的倉庫等地。

日本警方指出，3人將每袋120公克的安毒分裝藏在約1300箱的LED燈具商品箱中，共154公斤。東京海關於7月7日發現安毒後，7月24日3人到千葉的倉庫取貨時落網。據悉這次日警破獲的毒品走私案是獲得台灣警方的合作。

日本警方表示，3人是在貨櫃抵達日本的前夕入境日本，3人遭逮捕後否認犯行。警方還在調查是否有販毒集團涉案。據了解，這次日警是在台灣警方的合作下破獲此案。

(中時)