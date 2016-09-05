黃曉明收岳父中秋禮 要他「不怕為老婆吃苦」

黃曉明、Angelababy結婚一年多，不時就被粉絲催生。（圖／資料照）

黃曉明秀出岳父送的中秋禮。（圖／取材自黃曉明微博）

大陸男星黃曉明和Angelababy愛情長跑多年，終於在去年辦完世紀婚禮，兩人婚後這一年多雖仍忙於各自的工作，但恩愛指數依舊破表。黃曉明今（5日）透露收到岳父送的中秋禮，對方還不忘對他「教誨」一番，笑翻許多網友。

下周將迎來一年一度的中秋節，黃曉明今在微博秀出岳父送他的中秋禮物「一對杯子」，只見一個杯子上面寫著「領導專用」，另一個則是「為了老婆，吃點苦算啥」，很明顯的，前者是老婆Baby的，「吃苦」的當然就是黃曉明的啦！

領悟岳父意思的黃曉明，即發文表示「在本周的第一個工作日，認真學習領會老丈人的指導思想，嚴謹貫徹落實老丈人的指示精神」，還附上一個握拳符號，看得出要落實此中心思想的決心，網友見狀除了笑稱老丈人很逗，還紛紛留言「老丈人就是想抱孫子了」。

(中時電子報)