彰化達德商工校長許維純獲全國師鐸獎
達德商工校長許維純，堅持有教無類以及不放棄任何學生的理念辦學，不僅讓8成會考成績「有待加強」的孩子透過技能培養自信，更讓弱勢學生可以盡情發揮找到屬於自己的空間，榮獲今年全國師鐸獎的她沒有特別興奮，只說「這就是媽咪」的工作。
許維純從事教育工作27年，16年前接掌達德工商校長，就以「媽媽」的角色在治學，她發現，不少孩子在國中階段無法找到自己的目標 ，為此在1998年起就與縣府合作開辦「國中技職專班」，引導國中學業成績不理想學習一技之長。
達德商工學生多達6000多人，其中80%在國中時期成績都不是很理想；另外，全校更有多達1000多名新住民的小孩，還有不少來自弱勢家庭，她都一視同仁，視為已出般投以關懷。每天上學時間，她遇到學生的總會問一聲「早餐吃了沒？」溫馨問候，讓孩子感覺很溫暖。
學校主秘黃麗玲說，曾經有名學生高中輾轉唸了5所學校，幾乎無路可走，最後家長懇求，許維純不僅答應給他機會，還深入到孩子的家裡去關心、並經與家長溝通，終於才讓孩子打破沉默向父母認錯，接著重新來過，現在成家立業，過著美滿的生活。
榮獲全國師鐸獎，許維純表示，「這證明我們是走對的一條路，而這一切都要感謝所有達德商工全體付出的同仁，她更說，「要把榮譽全部送給我的孩子」。
(中時)
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