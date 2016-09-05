富家女愛上網路男蟲 家中720萬遭竊一空

我要評比

26歲洪姓詐欺通緝犯上網認識萬華區一名許姓女子，得知許女是豆干大盤商之女，家中經常放置巨額貨款，即刻意交往熱戀，上月22日趁機潛入她家中大肆搜刮，偷走720萬鉅款逃逸。

今天凌晨2時，警方前往忠孝東路旅館逮人，從他身上找到40餘萬的贓款，許女才知愛錯人，心中的白馬王子竟是居心不良的網路男蟲。

(中時)