原博館選址大轉彎？原民會：尊重新民意監督

我要評比

原民會規畫的原住民族博物館今年初經過行政院核定，預定座落在新北市鶯歌三鶯新生地，但原民會7月竟宣布重新選址，令新北市文化局長林寬裕質疑是新政府上台後的政治操作。原民會今天發出新聞稿說明，是基於日前立法院內政委員會決議，決定尊重新民意，重新辦理原博館選址評估，將從9月6日起展開基地會勘工作。

原民會表示，原博館是原民會依博物館法第6條規定，依法待規畫籌建的重大公共建設，於新舊政府交接之前，前行政院長張善政就已請原民會，暫緩推動原博館後續規畫。

而立法院在今年6月2日內政委員會由立委徐榛蔚等委員提案，認為選址作業，委託民間公司，罔顧原住民文化，人口特性，文化多樣性，史實發生地，場所精神及公平正義，希望重新評估並決議通過。

原民會指出，為尊重新民意監督，決定重新辦理原博館選址評估，已邀集具人類學、博物館學、博物館經營管理、原住民族文化、都市規畫及交通運輸等領域專家學者，組成原博館選址小組。預計會勘日程及縣市分別為：9月6日新北市及桃園市、9月7日新竹市、9月20日宜蘭縣及花蓮縣、9月27日高雄市及屏東縣、9月30日苗栗縣。

(中時)