交通安全教育扎根 兩部會達共識

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推動交通安全教育，交通部次長王國材今天赴教育部拜會教育部政務次長蔡清華，雙方達成4點結論，包括交通部將推薦3名專家學者參與教科書審查。

交通部長賀陳旦將降低交通事故率列為重要施政，並認為交通安全從小教育的重要，決定積極向教育部爭取，王國材今天拜會教育部，爭取中小學每學期6小時交通安全相關課程，大學則是2學分通識課。

會議從上午10時30分一直開到下午2時，王國材會後向中央社記者表示，會中達成4點共識。

第1，邀請相關專家學者研發具有學術專業性的交通安全通識課程及輔助教材，鼓勵大專院校設相關課程。

第2，函請有交通相關科系的大專院校結合服務學習課程，至社區及中小學協助安全相關知識及技能推動。

第3，將邀請各大專院校，於新生訓練或相關活動中，宣導交通安全意識與技能，若宣導師資不足，交通部將派員協助。

第4，配合107年12年國教課綱實施，教育部將邀3名交通部推薦的安全專家學者，參與相關領域教科書審查，並請出版社參考交通部研編訂高級中等以下學校交通安全教育教材，進行教科書編撰。

王國材引述台大土木系教授張學孔的話，表示交通安全教育在先進國家都融入校園，盼交通安全教育向下扎根。1050905

(中央社)