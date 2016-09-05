不還錢就賣前女友性愛影片 男子判緩刑

台北市林男向陳姓前女友追討新台幣2萬元債務，並恐嚇倘若不還，要將性愛影片上網販售或把光碟寄給其父母。台北地方法院今依恐嚇罪判林男拘役50天，緩刑2年。

判決指出，林男與陳女分手後，在今年元月期間，傳手機簡訊給她說「如果沒錢還我，那只好拿實境愛愛運動VIDEO上網賣賣了」；同月底，再寄英文電子郵件給陳女，揚言若不將錢匯入他的帳戶，將拿先前拍攝的性愛光碟給她的父母觀賞。

林男具有高學歷，並長期在公益慈善團體擔任義工，他向法官坦承有恐嚇前女友，但表明只是想挽回女友的心才這樣做，自己並沒有存留任何影片，法院依恐嚇罪判拘役50天，緩刑2年。全案可上訴。1050905

(中央社)