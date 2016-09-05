保育有成 貓熊從瀕危級轉為易危

世界自然保護聯盟(IUCN)在美國夏威夷宣佈，將大貓熊的受威脅程度，從瀕危變為易危。「中國的保育努力證實了我們可以扭轉瀕危物種的命運。但我們需要做的還很多。」IUCN生物多樣性保護專家組負責人簡•斯瑪特說。

澎湃新聞報導，世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄，是一個衡量全球主要物種生存狀況和受威脅情況的清單，將物種的瀕危等級劃分為7個等級，由高到低分別為滅絕、野外滅絕、極危、瀕危、易危、近危和無危。其中極危、瀕危和易危物種又被統稱為受威脅物種。

在夏威夷正在舉行的IUCN大會上，紅色物種名錄專家委員會宣佈更新這份名錄，名錄的上一次評估要追溯到2008年。

根據中國國家林業局2015年2月發佈的第四次大熊貓調查，截至2013年年底，中國野生大熊貓1864隻，這比低谷時期1985年到1988年的1114隻增加了750隻。

IUCN紅色名錄哺乳動物評估專家卡羅•羅迪尼尼說，考慮到大熊貓的野生種群在緩慢地恢復，IUCN決定將它在名錄中「降級」。羅迪尼尼認為，保護的成功主要來自於對偷獵的打擊和棲息地的恢復。但是有研究認為，氣候變化將會使大熊貓賴以生存的竹林減少35%，這將可能它們的種群再次下降。另外，它們還面臨著棲息地破碎化等威脅。

瀕危物種紅色名錄自1963年開始編制，如今包括82954個種，是全球最大的受威脅物種名錄。其中受威脅的種共23928種，占被評估的29%。

(旺報)