月餅跟烤肉 這些人吃多超傷身
香酥的月餅和誘人的烤肉，是中秋節的必備美食之一，許多民眾在和家人朋友團聚時，常免不了一頓吃吃喝喝，幾天下來除了容易導致熱量過度攝取，造成肥胖、腸胃不適等症狀，有些人甚至易引發其他疾病，是否這些美食有食用禁忌？哪些人又不宜食用？
1、月餅
從傳統的廣式、蘇式、台式月餅，到目前正夯的冰淇淋月餅、雪餅和冰餅，都蘊含著高糖份、高脂肪與高熱量，因此糖尿病、三高、脂肪肝及肥胖症等慢性病患者最好少吃。此外，月餅富含脂肪與麵粉，吃多易導致腹脹，因此老年人、兒童與腸胃不好的人也不宜多吃，以免引起腹痛、腹瀉或嘔吐等消化不良反應。
選擇月餅時，最好盡量選擇低脂、低糖的口味，餡料也盡量挑選天然高纖的水果內餡，並搭配無糖茶飲或白開水，減少多餘熱量的攝取。
2、烤肉
烤肉不適合體質燥熱、易上火的人吃，例如孕婦和兒童，且香氣逼人的烤肉，往往使我們在不知不覺中吃進過多的熱量與鹽分，因此三高族群也應適可而止。除此之外，過焦或未熟的肉也不要吃，以免吃進致癌物或寄生蟲，且應注意烤肉不宜搭配可樂和啤酒，因為可樂會導致人體鈣質流失，啤酒可能造成人體血液循環而加速致癌物的吸收。
建議在烤肉時多利用鋁箔紙，減少食物焦掉的機會，少買加工食品、多挑選天然食材來烤，例如茭白筍、青椒、香菇等，且不要沾取過多的醬料，以免鈉攝取過量。
(中時電子報)
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