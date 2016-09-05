騎機車撞死人 過失致死判7月

我要評比

陳姓男子前年10月騎機車在三民區撞死陳姓婦人，高雄地院審理時，他辯稱是對方自己倒下、他沒撞到人。

不過法官認定陳男疏於注意陳婦正穿越道路，依過失致死罪，判他徒刑7月。還可上訴。

(中時)