前國手吳志展因遭開單菜刀猛砍警 今起訴
因停車遭開單而砍殺員警張家逢的前保齡球國手吳志展，今遭新北地檢署依殺人未遂罪嫌起訴，檢方調查發現，警方案發後即根據車牌號碼查出車主身分，並根據戶役政資料鎖定吳志展就是凶嫌，吳某事後自行投案並不構成自首。
檢方指出，吳志展因連遭張家逢開了6張逕行告發單，上車瞥見張員正在開單，就將車開到張元旁停下，並聲稱「我的情緒不穩，不能開車」，隨即將車停在馬路中央，並嗆聲﹔「我真的很想把你切下去」。
張家逢見狀勸告吳志展將車開走但未獲理會，張員就拿起相機拍照，但吳志展卻趁張家逢拍照時，抽出座位旁的一把剁骨刀朝張員身上猛砍。
吳志展見張家逢遭他砍傷倒臥血泊中才離去，並在離去前向試圖透過無線電求援的張員表示「你如果不放（無線電），我就會再砍你」。
檢方認為，吳志展擔任廚師10餘年，應甚熟稔剁骨刀的殺傷力，但他卻持此厚重刀具殺警；另吳某殺警時，是以左手隔開員警，右手持刀由上往下猛砍，殺人意圖甚明；吳志展也供稱，他在犯案後看到張家逢被砍傷，也說出「你流血了，我不要再殺了」，種種跡象顯示他砍警的殺人意圖甚明，今日依殺人未遂罪嫌起訴吳志展。
(中時)
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