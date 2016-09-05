失智翁迷路堅不搭警車 暖警牽手陪走1公里返家
83歲疑似罹患失智的林姓退休男老師，日前凌晨在1家自助洗依店內呆坐，中市第一分局民權派出所員警得知他迷路，並追查出住處，林翁卻堅持自己走回家拒上警車，暖警只好牽著他的手，慢慢陪走1公里順利護送返家。
警方日前深夜巡邏凌晨1時許，發現中山路1家洗衣店有名老翁兩眼無神獨坐，主動關懷得知他不但迷路，還忘記回家的路，因為走累了才進洗衣店內休息。83歲的林姓老翁疑似患有輕微失智，只記得自己生日、卻忘了姓名，警方多方引導詢問，費九虎二牛之力拼湊出他的戶籍等資料，但住處電話無人接聽。
員警要以巡邏警車載他返家，但老翁一口回絕，堅持已想起回家的路，要自己走，只勉強答應警方陪走。警方巡邏車隨旁護送，另一名員警牽著老翁的手陪走，由中山路走到中華路附近，約1公里路程才到家。
警方發現，老翁家裡只有臥床的老伴，通知兒子到場，兒子透露，父親是退休老師，身體健朗但行動緩慢，最近出現失憶症狀，但是個性「鐵齒」，仍自認可獨自擔起兩夫妻生活，不願接受他人幫助，很感謝警方協陪父親平安回家。
(中時)
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