孕婦謹記！這些中西藥都不要吃

無論中西藥都有一定的禁忌，孕婦一定要慎選藥物種類，否則吃錯藥，不僅可能造成胎兒畸形，甚至導致早產或流產。圖片來源：健康365

孕婦在懷孕期間，難免會遇到其他疾病問題，這時候該吃中藥還是西藥好？其實，無論中西藥都是一種選擇，但是對於藥物種類一定要慎選，否則吃錯藥，不僅可能造成胎兒畸形，甚至導致早產或流產！

以西藥來說，目前國內針對孕婦用藥採取美國用藥管理局制定之藥物分級制度，按照危害程度進行分級，依序分成A、B、C、D、X五個等級，生產前三個月，以不使用C、D、X藥物為主，即使出現緊急狀況，也最好和醫生討論，盡量選擇A、B藥物治療為佳。若孕婦為慢性病患者，或者有任何疾病正在進行治療，最好檢視自己的藥品清單，不同的藥品成分，可能會對胎兒產生不同的傷害，例如：抗癌藥可能導致流產、死胎、胎兒畸形，抗癲癇藥中的三甲雙酮與苯妥英鈉易引起胎兒腦異常，阿斯匹林易導致胎兒骨骼、腎臟及神經系統畸形，四環素類和卡那霉素易造成胎兒先天性耳聾或腎臟損害……等。

另外，許多人認為中藥藥性和緩、成分天然，而採用中藥來調理身體，但是中藥也有它的使用禁忌，某些中藥吃了一樣會對身體產生不良影響，嚴重者甚至導致流產，例如：具活血功能的桃仁、紅花、枳實等易造成子宮興奮胎兒缺氧，利尿助瀉的大戟、芫花、巴豆、冬葵子等易傷胎氣，辛熱藥物如肉桂、川烏、草烏易導致孕婦燥熱，棉花子、生蒲黃易引發子宮收縮，硫磺具毒性則會直接傷害胎兒。一般中藥製成的補品，也應該依據孕婦自身狀況來決定補充的量，該節制的時候就要忌口。

(中時電子報)