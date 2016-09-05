中秋烤肉 中市府僅開放中正露營區及鰲峰山公園烤肉區
中秋節烤肉幾成全民運動，但為減碳及維護公共安全，台中市府今天（5日）宣布，全市除清水鰲峰山公園烤肉區及北屯中正露營區可烤肉，其餘公園、綠地與園道等公共場所，均比照往年禁止烤肉及野炊；建設局將在9月15日至18日中秋連假期間，在公告地點以外的區域加強重點巡查取締。
市府建設局長黃玉霖指出，台中市所有公園、綠地與園道，僅有清水鰲峰山公園烤肉區及北屯中正露營區可以烤肉，中秋連假期間，建設局也將派員加強取締，違者將可依法處1200元以上6000元以下罰鍰。
依據《台中市公園及行道樹管理自治條例》第13條第1項第10款規定，公園、綠地與園道內不得有擅自營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮或搭設棚帳之行為。
建設局表示，若民眾於公告地點外的公園綠地內烤肉，不僅會對綠地造成不良影響，園內設施也可能因此受損；一旦發現違規，市府將依法開罰1200元以上6000元以下罰鍰，請民眾遵守規定。
(中時)
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