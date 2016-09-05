美麗戰爭 新聞女生勝中職啦啦隊
史上最大規模的新聞盃籃球賽5日於大同運動中心開打，新聞女生隊與中職啦啦隊聯軍進行表演賽，新聞女生隊靠中時體育記者林宋以情獨得12分，以18比9擊敗中職啦啦隊聯軍，贏得這場「美麗戰爭」。
這場表演賽由統一獅啦啦隊Uni-grils的熱舞表演揭開序幕，比賽由Uni-grils、中信兄弟啦啦隊Passion Sisters各打兩節，中信兄弟強打許基宏還客串教練。賽前介紹出場球員時，啦啦隊成員帶領現場粉絲一起喊加油口號，氣氛相當熱鬧。Passion Sisters則在中場休息進行舞蹈表演。
新聞女生隊由緯來體育台主播張立群、「籃球精靈」顏行書、FOX體育台主播許乃仁擔任教練，FOX體育台主播卓君澤、TVBS主播簡懿佳出場時，都讓現場粉絲歡聲雷動，不過當家中鋒林宋以情搶走場上丰采，在上半場就砍下8分，儘管因為採訪記者會缺席第4節，仍拿下全場最高分。
本屆新聞盃首創網路直播，擔任講評的「馬姐」馬怡鴻給林宋以情的表現下了這樣的註腳：「遠投近切無往不利，籃板球吸塵器～強大！」林宋以情則笑說，感謝隊友成功保護籃板，讓她跑快攻的時候前面都沒人阻擋。
擅長帶球切入的卓君澤今天送出兩次助攻，但單刀上籃「放槍」，得分掛零還有1次違例，直說自己表現「荒腔走板」。
「上籃放槍實在太可惜，如果進球就帥了，」卓君澤說，最近都在練游泳、心肺，賽前練投其實狀況不錯，想說有機會得分，沒想到上場表現完全沒有熱開，「跑位防守都還差那麼一點，而且0得分實在想把臉埋起來，還弄傷屁股。希望下一場突破自己的表現，怒得『2分』！」
(中時電子報)
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