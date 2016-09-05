長青學苑需抽籤 中市府：公平選課機會
台中市太平區長青學苑因教室不足，明年1月想要報名課程的長者需要抽籤，約有1/4的長者恐無法繼續上課，引發不滿，台中市政府表示，學員期待有公平選課機會才改抽籤制。
太平長青學苑設於太平公有市場樓上，共有6間教室，限制55歲以上長者才可參加，吸引不少銀髮族報名參加，許多銀髮族一次報名多個課程，藉此增長技能知識。
但因明年課程改抽籤制，許多長者聞訊大為吃驚，憂心無法繼續上課，向台中市議員李麗華陳情表示，希望能夠繼續上課。
李麗華指出，近日長青學苑宣布，因報名的長者太多，教室空間不足，明年1月起要上課的長者需要抽籤。
有長者表示，萬一沒抽中，以後無法上課，生活少了同學談心，頓失重心；也有人說，才剛花了錢買電子琴、電腦，要是無法上課，花的錢不就全白費了。
李麗華表示，舊新光國小校地約1.6公頃、教室60間，遷新校後現為閒置空間，若活用增設長青學苑，除可方便北太平的銀髮族不必長途奔波到南太平上課，還可解決長青學苑教室不足問題。
台中市社會局表示，長青學苑去年報名人數1180人，今年增加至1244人，報名人數逐年增加，但因教室有限，加上有新生長輩反應課程名額都被舊生佔滿，期待有公平選課機會，才以抽籤方式。
社會局指出，太平長青學苑目前有36班，過去的報名方式採遞補制，明年將改採抽籤制，未來長輩仍有多種課程可以選擇，如有退報名等缺額仍可以遞補，目前正在尋求場地，希望至社區適當的教室場地提供就近化的服務。1050905
(中央社)
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