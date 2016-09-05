健康飲食撇步 各國營養師怎麼說？（上）
夏天是旅遊的旺季，很多人會選擇出國遊玩，而每個國家都有不同的健康飲食習慣，如果你還沒有出國的計畫，沒關係，以下有來自世界各地的營養師，他們分享自己家鄉的健康飲食習慣和食譜，讓讀者們在家也可以輕鬆練習。
◎蔬菜當主菜
來自《橄欖番茄》的艾琳娜：「在希臘，其中一種健康飲食法是把蔬菜當主菜，我們用橄欖油烹煮當季蔬菜，並添加番茄以及草本植物，最後配上一大塊含有羊奶酪的麵包。」美國馬薩諸塞州塔夫茨大學有一項新的研究顯示，希臘人擁有世界最高的蔬菜攝取量，他們一頓飯可能含有3-4種的蔬菜。
來自《媽媽廚房手冊》的凱蒂‧沙利文‧莫福德：「在墨西哥，你會看到攤販在販賣新鮮的水果及蔬菜，例如芒果、豆薯和黃瓜，而且全都已經切好，讓人可以配檸檬還有辣椒吃。」
來自《橄欖樹營養》的柏奇拉夫‧艾爾‧伯奇：「我們三餐主要都是蔬菜，並用不同的醬汁、肉還有配菜來烹煮。」
◎多吃植物蛋白
《八十二十營養》總裁克里斯蒂‧布里斯特：「扁豆是印度人的主食，也剛好是最健康的食品之一，扁豆含有豐富的纖維和蛋白質，也富含錳，這種礦物質對人體吸收鈣質和保持穩定的血糖很重要。錳也是超氧化物歧化酶（SOD）的一部分，SOD可保護健康細胞免受自由基的傷害，降低罹患心臟病和癌症的風險。」
《茶匙通訊》的迪安娜‧西格里夫—達利：「非洲的一些國家會利用花生與其他豆類作為蛋白質來源，這些植物的蛋白質非常適合在『無肉星期一』食用。」
◎多使用香草
《美味紅月》的羅克薩娜‧貝古姆：「我從沒見過像波斯料理那樣加那麼多新鮮香草。波斯菜常常添加了成杯的新鮮香草，這些香草富含植物化學素，所以很健康。」
◎多吃魚類
《阿比的廚房》的阿比‧夏普：「很多亞洲國家例如日本，喜歡多吃魚，少吃肉，這樣可以攝取很多我們攝取不足的ω−3脂肪酸，增進心臟的健康。」
(中時電子報)
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