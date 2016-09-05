健康飲食撇步 各國營養師怎麼說？（下）

來自世界各地的註冊營養師，分享自己家鄉的健康飲食習慣和食譜，讓讀者們在家也可以輕鬆練習。圖片來源：健康365

夏天是旅遊的旺季，很多人會選擇出國遊玩，而每個國家都有不同的健康飲食習慣，如果你還沒有出國的計畫，沒關係，以下有來自世界各地的營養師，他們分享自己家鄉的健康飲食習慣和食譜，讓讀者們在家也可以輕鬆練習。

◎多吃堅果

《生活方式營養師》的維琪‧尚塔‧雷特爾尼：「我喜歡的其中一個健康飲食習慣，是多吃健康的脂肪，就像地中海國家（如土耳其、希臘和義大利）的人那樣，

把堅果、種子和橄欖油加進正餐跟點心中，我特別喜歡堅果，例如開心果、杏仁以及核桃，因為它們容易攜帶又可以加進餐點中促進心臟健康。」

◎改變主食

《橄欖樹營養》的柏奇拉夫‧艾爾‧伯奇：「『freekeh』是一道很受歡迎的全榖物菜餚，現在已經引進西方了，『freekeh』富含纖維、維生素B以及蛋白質，而且很有嚼勁。」

《肖氏簡單轉換》的伊麗莎白‧肖：「我喜歡傳統印度料理，因為他們使用香草、香料以及優格來提高菜餚的香味」

◎添加香料

《八十二十營養》總裁克里斯蒂‧布里斯特：「在埃塞俄比亞美食中常見的調味品是香辣芥末senafich。芥菜富含植物營養素，可被轉化為具有防癌功效的異硫氰酸酯。」

《街頭智慧營養》的卡拉‧哈伯斯特利特：「我從世界各地的食物獲得靈感，用多種香草和香料來增加食譜的風味，有證據顯示香草跟香料可以促進身體健康，而且還可以不用在菜餚中加入過多的鹽，印地安菜中的辣椒、紅辣椒、芥末、大蒜是我的最愛！」

◎健康的甜點

《媽媽廚房手冊》的凱蒂‧沙利文‧莫福德：「在土耳其跟希臘旅行時，我注意到當地人大多選擇新鮮的水果而不是含糖的甜點，在家裡，我發現如果我把色彩斑斕、當季的水果用心的擺盤，這樣會比那些含糖的甜點還受歡迎。」

◎花點時間在戶外

《飢餓與健康》的貝特西‧拉米雷斯：「在歐洲，食物是一種體驗，是跟社區有聯繫的，德國人也很重視運動並經常「volksmarch」，就是社區的人一起爬山或散步，「美食葡萄酒散步」是個有趣的活動，大家走過葡萄園，在美食和葡萄酒攤位停留，他們也有適合家庭以及小孩的活動。」

《獲得真營養》的麗貝卡‧克萊德：「在西班牙，年長的情侶會在晚上去我住的城鎮附近散步，這樣不僅可以在晚餐後降低血糖，還可以與家人共度美好的時光。」

《艾咪格林營養》的愛咪格林：「在歐洲時，我一周會去雜貨店跟當地市場幾次，採買一些新鮮的商品，現在，我仍保持著這個習慣，每天用新鮮的蔬菜跟水果塞滿我的冰箱！」

(中時電子報)