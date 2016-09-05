騰訊首度超越中國移動 成為亞洲市值最高公司

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大陸網路科技龍頭之一的騰訊公司，5日股價開盤後持續大漲，股價達209.40港元，市值目前已達1.982兆港元（約8.047兆台幣），不僅領先阿里巴巴集團，也首度超過中國移動，力壓工商銀行、中國石油等老牌國企公司，成為亞洲市值最高的公司。

大陸一財網報導，8月17日下午騰訊交出2016年上半年成績單。財報顯示，騰訊上半年總收入為人民幣676.86億元，比去年同期相比成長48%。經營盈利為人民幣277.27億元，比去年同期成長43%。期內盈利為人民幣201.48億元（30.38億美元），比去年同期增長41%。

今（5）日騰訊股價開盤後持續大漲，股價達209.40港元，市值已達1.982兆港元，成為亞洲市值最高的公司。

另外，騰訊旗下的微信和WeChat的合併月活躍帳戶數達到8.06億，同比增長34%，微信企業號註冊用戶已超過2000萬。

(旺報)