在家也要防空汙！8招淨化家中空氣

要達到空氣純度並不是簡單的任務，有時候連新房子都可能有空氣品質的問題，更不用說舊房子。圖片來源：健康365

每個人都想要家中有的空氣清淨，只是隨著環境空汙惡化，愈來愈多人開始重視空汙造成的健康問題，無論是對抗過敏原、化學物質或黴菌，大家無不致力於淨化家中的空氣。不過，要達到空氣純度並不是簡單的任務，有時候連新房子都可能有空氣品質的問題，更不用說舊房子了；如果你也想為家中空氣清淨盡一份心，不妨試試以下幾個小方法：

1.清潔管道

如果你家裡使用空氣冷卻或加熱壓縮機，應該至少每年清洗一次管道。因為當黴菌、花粉、灰塵和殘骸經年累積的時候，是沒有辦法自行去處理的，到時候就只能尋求專業人員的協助了。

2.使用空氣清淨機

在國外，空氣清淨機並沒有被食品藥物局認可，因此目前也還不清楚它對減少空氣中灰塵和過敏原的程度到哪裡，但是，隨著空氣清淨機20年來的逐步改善，相信多少對家裡的空氣質量產生正面的影響。

3.慎選家中清潔產品

除了從門窗進入的汙染，人們也會從外頭把汙染物帶到家裡，因此打掃的時候，記得使用天然成分和沒有刺鼻化學物質的清潔產品來進行清潔。

4.慎選地板材質

地毯、薄狀塑膠板或磁磚等材質，在一段時間後，都會釋放污染物，因此在你要裝設新地板前，記得選擇釋放最小有害化學藥品和使空氣流通的材質。

5.沾濕後再除塵

牢記傳統的撢、掃灰塵方式，只會讓汙染擴散到空氣中，最好使用濕抹布擦拭或用濕拖把來掃除。

6.清潔舊地毯

舊地毯可能累積了許多灰塵、花粉、黴菌和有害的化學物質，因此最好使用高效濾網吸塵器來定期清潔；如果要清洗舊地毯，建議使用專業的蒸汽清洗機。

7.清潔窗簾與布簾

窗簾和布簾很容易沾滿灰塵，這意味著需要定期清洗，雖然可以自行清洗簾和窗簾，但如果沒有附上洗滌標籤的時候，最好還是尋找專業人士來服務。

8.監測濕度

針對家中浴室和廚房，確保維持足夠的通風及消除過多的溼氣，一般來說，當溼度計顯示超過60%，即可能造成黴菌產生。

(中時電子報)