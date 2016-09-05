母罹癌視力剩0.02 3歲兒勇敢「當她的眼」

兒子承翰創作抗癌傘，將媽媽形容成大象，身上的愛心是彼此的愛，鼻子上的「縮小燈」功能是消滅癌細胞。（倪浩倫攝）

38歲、育有2名子女的雅君，6年前確診血癌，併發症讓她左眼視力惡化到0.02、眼前只看到一片黑，甚至因此跌倒摔斷手，3歲的兒子承翰從小自告奮勇當媽媽的左眼，手牽手過馬路、辨認要搭乘的公車號碼，更透過創作，表達對媽媽的愛。

雅君今戴著兒女出席癌症希望基金會募款活動，她表示，自己母親在懷她時，產檢發現罹患血癌，更在她1歲多時因此過世，自己從小便相當注重飲食、生活作息和健康，由於擔心會遺傳給子女，在和先生交往、結婚前，均謹慎的進行健康檢查，儘管一切皆顯示正常，卻仍在32歲、兒子僅3歲的時候，某次因坐骨神經痛、以為是先前的車禍後遺症而求醫，卻意外遭檢出血癌。

為了看孩子長大，雅君勇敢接受治療，卻在第一次化療術後，併發敗血症休克、緊急接受插管治療，一年多的住院期間，從原先每天抱孩子睡覺，到只能透過視訊跟孩子見面，讓她一度極度憂鬱、甚至偶有輕生念頭；她說，當初認為自己沒機會見孩子上小學，還先替僅3歲的承翰買好小學制服，

癌症希望基金會執行長蘇連瓔指出，國內抗癌藥物、技術已相當先進，但除了身體不適外，很多癌友還會有心理和家庭社會困擾；根據統計，82％癌友有心理困擾，包括擔心復發和治療，出現難過、憂鬱、不想出門、失去希望等情形，另有72％有家庭社會困擾，如經濟壓力、孩子照顧、家事等等。她強調，如果這些需求未被滿足，癌友很容易因此中斷或放棄治療。

雅君因癌細胞轉移到眼部，左眼視力因黃斑部病變而跌到0.02，接近失明，有次走樓梯還因此跌倒摔斷手。承翰則勇敢當起媽媽的左眼，陪她回診、辨認要搭的公車，牽她手過馬路。在孩子的支持下，以及癌症希望基金會到醫院探視、關心，讓她重燃生命的希望，在接受骨髓移植後，病況已恢復穩定。

為幫助全台近55萬名癌友，癌症希望基金會今啟動「希望在這裡-癌友家庭照顧服務經費募集計畫」，盼募得500萬元，在北中南的基金會據點「希望小站」，提供各項資料，包括教育課程、心理支持課程、病友孩童獎學金和夏令營等。目前只要捐款1500元，便能獲得1把承翰設計、畫給媽媽的抗癌逆轉傘，活動大使黃子佼也到現場替癌友打氣，更一口氣買下200支傘，力挺癌友的家庭關懷。

(中時)