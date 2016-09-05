別怕膽固醇！雞蛋的7大好處

美國哈佛大學跟中國同濟醫學院一項共同的研究發現，每天一顆雞蛋並不會增加罹患心血管疾病以及中風的機率，反而會減少25%罹患出血性中風的機率。圖片來源：健康365

雞蛋是很多料理的必需品，不過有些人會擔心吃太多膽固醇過高，然而，美國哈佛大學跟中國同濟醫學院在一項共同研究發現，每天一顆雞蛋並不會增加罹患心血管疾病以及中風的機率，事實上，反而會減少25%罹患出血性中風的機率。除此之外，還有許多的好處，包括：

1.增強免疫系統

雞蛋中含有的維他命A、維他命D及葉酸能讓免疫系統得到強化，進而抵禦外來的疾病或病毒。

2.改善肌膚

雞蛋中的維他命A、生物素和硒都對肌膚有好處，維他命A能夠幫助修復與改善肌膚的狀況，生物素可以確保皮膚保持營養，而硒作為防禦的第一線，可以防止氧化損傷皮膚，另外，生物素的營養對頭髮也很好！

3.促進代謝與增強視力

高含量的維他命B2與生物素能夠確保人體代謝率維持在正常範圍，另一方面，維他命B跟維他命B2則具有改善視力的效果。

4.維持血球的製造

葉酸能夠確保血球的生產能力，而維他命B2可以增進紅血球的製造。

5.強化骨骼

能夠強化骨骼的食物並不多，然而雞蛋中的維他命D以及磷卻有這能力，而且，磷也可以增強細胞膜的功能。

6.保持肝臟的健康

雞蛋含有膽鹼，這種特殊的營養素能夠幫助肝臟正常運作。

7.提高心智能力

雞蛋中的維他命B2是神經系統的守護者，而葉酸則能夠提高心智能力。

雞蛋可以提供人體所需的很多養分，顯然，雞蛋擁有的好處遠多於膽固醇這一缺點，只要每天不吃超過一顆，就不用怕膽固醇過高，還可以擁有健康的身體！

(中時電子報)