奧萬大聯外道路列專用公路 將由林管處管理維護

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奧萬大聯外道路業經交通部核准列為奧萬大森林遊樂區專用公路，林管處利用當地楓葉特色，辦理工程規劃及道路景觀改善。（南投林管處提供）

奧萬大聯外道路業經南投縣政府公告，列為奧萬大森林遊樂區專用公路，未來該聯外道路將由林務局南投林管處持續加強管理維護，並營造具有奧萬大特色的道路，以提升當地旅遊品質。

南投林管處表示，奧萬大聯外道路全長約9.2公里，為通往奧萬大國家森林遊樂區唯一的聯外道路，該處於103年6月3日向南投縣政府申請將奧萬大聯外道路納編為專用公路。

3年多來，歷經交通部、南投縣政府、南投縣警察局多次現場勘查，並由南投縣交通聯繫會報檢討相關道路設施安全，在道路安全設施獲得保障後，獲交通部核准同意今年8月起將該聯外道路公告列為南投縣第10號專用公路。

南投林區管理處表示，未來該聯外道路將持續編列經費改善，並提升道路景觀特色，如使用具有當地特色的生態工法或生態廊道營造道路周邊景觀，以創造永續經營的環境。

(中時)