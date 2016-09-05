遠航女機師違約提前離職 判賠143萬

陳女在民國100年錄取遠東航空副機師，合約中同意替遠航服務10年，卻在103年離職遭提告求償。高院審理後，認定雙方確實有合約，且機師養成費用甚鉅，判陳女應賠償143萬元。

遠航主張，陳女在99年9月簽約，事前必須參加飛行機師養成訓練，並在100年11月時正式聘用她為副機師，且必須為遠航服務至少10年，若有違反必須賠償損失。

陳女在103年10月離職，遠航要求賠償新台幣215萬元生活費、訓練等費用，雙方對簿公堂。

陳女主張，她在99年簽約時尚未取得民航檢定證照，也沒有飛行機師資格，且遠東航空直到100年4月才獲准復航，期間因此拖延她的受訓完成日期，最後才開始計算服務年限，顯有不公。

台灣高等法院審理後，認為機師是專門職業技術人員，新進人員無法立刻加入飛行營運，必須長期培訓、費用甚鉅，如果機師任意離職，勢必增加營運成本、影響企業有效經營，甚至因調度困難影響飛安，因此判決陳女及保證人必須賠償143萬元，全案可上訴。1050905

(中央社)