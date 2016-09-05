遠航女機師違約提前離職 判賠143萬
陳女在民國100年錄取遠東航空副機師，合約中同意替遠航服務10年，卻在103年離職遭提告求償。高院審理後，認定雙方確實有合約，且機師養成費用甚鉅，判陳女應賠償143萬元。
遠航主張，陳女在99年9月簽約，事前必須參加飛行機師養成訓練，並在100年11月時正式聘用她為副機師，且必須為遠航服務至少10年，若有違反必須賠償損失。
陳女在103年10月離職，遠航要求賠償新台幣215萬元生活費、訓練等費用，雙方對簿公堂。
陳女主張，她在99年簽約時尚未取得民航檢定證照，也沒有飛行機師資格，且遠東航空直到100年4月才獲准復航，期間因此拖延她的受訓完成日期，最後才開始計算服務年限，顯有不公。
台灣高等法院審理後，認為機師是專門職業技術人員，新進人員無法立刻加入飛行營運，必須長期培訓、費用甚鉅，如果機師任意離職，勢必增加營運成本、影響企業有效經營，甚至因調度困難影響飛安，因此判決陳女及保證人必須賠償143萬元，全案可上訴。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。