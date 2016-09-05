日股收漲 創3個月高點

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日本股市今天收在3個月高點，率領較廣泛的區域性股市走高。優衣庫（Uniqlo）母公司、市場權重股迅銷因銷售數據相對強勁，股價飆漲。

法新社報導，日經225指數上漲111.95點或0.66%，收17037.63點，為5月底以來首度收在17000點上方。東證指數上揚3.09點或0.23%，收1343.85點。（譯者：中央社陳昱婷）1050905

(中央社)