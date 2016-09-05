杜魯道：加拿大加入亞投行非常重要

加拿大日前宣布申請加入中國大陸主導的亞投行。加國總理杜魯道對此表示，這將使中國大陸和整個亞洲有機會獲得優質的基礎設施，並提高生產力、加快經濟成長，這是非常重要的。

大陸央視新聞客戶端今天報導，杜魯道（Justin Trudeau）4日接受大陸中央電視台專訪時，提及加拿大為何成為首個申請加入亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行）的北美國家。

正在杭州參加20國集團（G20）峰會的杜魯道表示，加拿大已積極並大規模參與了中國大陸的基礎建設，無論是住宅建設、核電設施還是火車製造。

他說，加拿大利用大量高精專業知識和技能，可為中國大陸、亞洲乃至全球人民提供高品質的基礎建設。加拿大加入亞投行，將不僅為中國大陸，還將為整個亞洲獲得優質基礎設施創造機會。

杜魯道表示，投資基礎建設不僅能在短期內創造大量工作機會，從長遠來看還能提高生產力、加速經濟成長，這是非常重要的。

談到加中關係，杜魯道說，歷史上兩國關係源遠流長，但在過去幾年，加中關係不在優先發展之列。「我很榮幸我能將兩國關係帶回正確的軌道，不僅僅是因為有巨大的經濟利益。」

他表示，加中的聯繫不僅侷限於經濟，還有人文、旅遊等方面，兩國有許多資源可互相利用，他對雙方實現共同發展抱以期待。1050905

(中央社)