港本土派進立法會 時力：香港人民勝利

香港立法會選舉35席直選結果出爐，時代力量今天表示，恭喜支持香港人民前途自決的泛民派及本土派在席次上大有斬獲，「這是香港人民的勝利，我們致上最深的敬意與祝福」。

香港第6屆立法會換屆選舉昨天舉行，本屆選舉共選出70名議員，其中35人由地方直選產生，30人由功能組別選出，另有5人由俗稱「超級區議會」的區議會（第二）功能界別選出。

時代力量下午發布聲明指出，這次選舉中，長期從事香港公民運動、關心香港前途的青年世代贏得選舉進入立法會，時代力量相信，雖然不合理的選舉制度使得最後立法會的結構，無法反應香港真正的民意，但香港人民追求民主與自決的聲音與堅定信念，已經透過積極參與這次選舉投票，明確而清晰地表達出來。

時代力量表示，支持港人一路以來追求民主與自決的努力，昨晚香港人民在各投票站大排長龍等待投票，一直到凌晨才全部完成投票的情境，令人動容與欽佩；此時此刻是香港人民的勝利，時代力量致上最深的敬意與祝福。

時代力量執行黨主席黃國昌在社群網站臉書（Facebook）上發文表示，恭喜泛民、民主自決派及本土派候選人拿下19席，將為立法會注入一股新生的力量；他欣見香港年輕世代，進入立法會實踐理想，改變香港政治，自己也會全力繼續支持香港人追求「真民主」與「前途自決」之路。

時代力量立法院黨團總召徐永明則說，選舉結果除了見證「雨傘運動」確實激發香港人走出不同的路線，也證明就算在北京高壓的統治下，香港民主運動仍有持續成長，甚至往本土方向深化的契機。1050905

(中央社)