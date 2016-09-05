台東野生動物條例 26處不得餵食
台東野生動物保護自治條例通過後，台東縣政府在26處設立「禁止餵食」標示，如不聽勸導將處新台幣5000元至1萬元罰鍰。
台東縣政府上次縣議會開議期間通過「台東野生動物保護自治條例」，今天更進一步確定26處條例規定不得餵食地區。
主要地區有台東市活水湖周邊專區、森林公園及東河鄉登仙橋，台東市三角、自強、漢中、東海、岩灣228公園，關山鎮豐泉、兒童公園，大武鄉濱海公園，池上鄉三號公園，鹿野鄉的鹿野公園，長濱鄉的運動公園等。
台東縣農業處表示，已經在這26處設立禁止餵食、接觸、丟放流浪犬貓及野生動物的標示看板，經勸導不聽者，將處5000元以上1萬元以下罰鍰。
農業處長許瑞貴表示，餵養流浪犬貓是出自民眾愛心，值得嘉許，但因此導致犬貓群聚攻擊遊玩或運動民眾，就不恰當，況且目前狂犬病疫情並未撲滅，台東縣又是全國野生動物感染狂犬病最嚴重、最多疫區，為了大家安全、維護生態的多樣化及平衡，務必遵守規定，以免受罰。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。