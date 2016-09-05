台東野生動物條例 26處不得餵食

台東野生動物保護自治條例通過後，台東縣政府在26處設立「禁止餵食」標示，如不聽勸導將處新台幣5000元至1萬元罰鍰。

台東縣政府上次縣議會開議期間通過「台東野生動物保護自治條例」，今天更進一步確定26處條例規定不得餵食地區。

主要地區有台東市活水湖周邊專區、森林公園及東河鄉登仙橋，台東市三角、自強、漢中、東海、岩灣228公園，關山鎮豐泉、兒童公園，大武鄉濱海公園，池上鄉三號公園，鹿野鄉的鹿野公園，長濱鄉的運動公園等。

台東縣農業處表示，已經在這26處設立禁止餵食、接觸、丟放流浪犬貓及野生動物的標示看板，經勸導不聽者，將處5000元以上1萬元以下罰鍰。

農業處長許瑞貴表示，餵養流浪犬貓是出自民眾愛心，值得嘉許，但因此導致犬貓群聚攻擊遊玩或運動民眾，就不恰當，況且目前狂犬病疫情並未撲滅，台東縣又是全國野生動物感染狂犬病最嚴重、最多疫區，為了大家安全、維護生態的多樣化及平衡，務必遵守規定，以免受罰。1050905

(中央社)