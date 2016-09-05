享受運動樂趣 醫院辦體重親子控制營

我要評比

經過一個暑假，許多學生在開學後都胖了一圈，童綜合醫院特與運動空間合作，舉辦體重親子控制營─享瘦運動樂趣活動，讓大朋友小朋友一起動起來。

童綜合醫院與沙鹿悍龍運動空間合作，由專業健身教練現場教學，讓大小朋友都能在安全空間、專業教學下，認識並學習運動的正確觀念，讓運動真正達到健身與瘦身的最大目的，活動吸引15組親子參加。

活動內容有親子瑜伽、肌耐力訓練，教練表示，親子瑜伽可以促進親子溝通與默契，藉由身體的接觸來進行家庭和樂。

肌耐力訓練如仰臥起坐、深蹲與伏地挺身等，可以促進人體新陳代謝功能，並且消耗人體脂肪，讓親子共同揮汗享瘦又健康。

在教練的帶領下，參加活動的親子都度過了一個精實又歡樂的上午，也認識到運動真正的樂趣。1050905

(中央社)