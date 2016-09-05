防彈少年團預告回歸 加入下半年大戰

剛結束海外巡演的南韓男團防彈少年團公開預告短片，將攜第2張正規專輯回歸，加入下半年的歌壇大戰。

南韓時間今天凌晨0時，防彈少年團所屬公司Big Hit透過YouTube公開短片「WINGS Short Film #1 BEGIN」，採用電影拍攝手法，融合舞台劇要素，呈現精心製作的嶄新樣貌。

以隊長Rap Monster的英文口白作為開場，搭配成員?國在黑暗房間中獨自驚醒的模樣，增添不少懸疑感。影片中出現許多象徵性的物品與疑似成員的幾張畫像，也引發歌迷好奇。影片最後，?國的影子展開雙翼，與標題「WINGS」相得益彰。

防彈少年團去年發行的花樣年華系列專輯，吸引大批歌迷，原本高人氣更上一層樓，聲勢如日中天。連續不斷的活動行程更是不讓歌迷有變心的機會，上月才結束「花樣年華 on stage : epilogue」海外巡迴演唱會，本月馬上釋出回歸訊息，但目前尚未公布實際日期。

2016邁入下半年，偶像團體也要拚業績，多組團體預告回歸，男團2PM與INFINITE也開始釋出成員預告照片與短片。歌壇前後輩爭相競起，精彩可期。1050905

(中央社)