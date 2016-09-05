智慧運輸揚名國際 台灣高鐵獲ITS年度大獎

「國際智慧運輸系統協會」（ITS International）即將於10月11日在澳洲墨爾本召開年度世界大會，台灣高鐵今年以「台灣高鐵智慧運輸服務系統」（THSRC ITS Smart Railway Services System）榮獲「亞太地區產業成就獎」（Asia-Pacific Industry Award），從香港、澳洲等候選計畫中脫穎而出，奪得年度大獎，並由台灣高鐵鄭光遠執行長代表受獎。

高鐵指出，交通部政務次長王國材屆時也將親自出席頒獎典禮，與來自世界各國產、官、學代表以及數百位國際智慧運輸專家，一同見證台灣高鐵的榮耀時刻，並表達政府對智慧科技運用於交通運輸的支持與重視。

「智慧運輸系統」（Intelligent Transport Systems，簡稱ITS）不僅是蔡英文總統交通領域的三大重要政見之一（智慧運輸、軌道運輸及寬頻網路），更是交通部當前施政的重點，利用台灣優勢的電子、通信、資訊與感測技術，提升交通安全、改善運輸效率。從傳統以土木為主的交通建設，發展到以科技、智慧管理的交通服務，朝向節能環保、綠色永續的目標邁進，進而促進相關產業發展，增加就業機會，提升經濟生產力。

台灣發展ITS自1998年「中華智慧運輸系統協會」（ITS Taiwan）的成立開始，當時包括交通部賀陳旦部長在內的多位學者率先倡議，並持續推廣智慧運輸理念。現任交通部王國材次長甫於今年五月卸任ITS Taiwan理事長，在歷任理事長多年積極推動下，台灣近年在ITS領域的成果豐碩，包括高速公路電子收費系統（ETC）以及台灣高鐵分別於2015及2016年連續二年獲得ITS世界大會「亞太地區產業成就獎」，顯示台灣ITS的實力已深獲國際認同與肯定！

台灣高鐵本次榮獲2016「亞太地區產業成就獎」的五大智慧服務系統，內容包括：「智慧化列車運行管理」(Smart Train Operation）、「智慧化安全與應變管理」（Smart Safety & Emergency Management）、「智慧化訂位購票服務」（Smart Ticketing System）、「智慧化旅客服務」(Smart Passenger Service）、「智慧化旅遊資訊服務」（Integrated i-Traveling Information）。

台灣高鐵透過智慧運輸科技，讓每一位旅客從訂位、購票開始，銜接乘車服務、營運安全、線上購物（T Shop）以及後續轉乘接駁，全程享受「智慧運輸」所帶來便捷、舒適及安全的優質高鐵服務。

高鐵表示，高鐵自規畫興建以來，持續運用最新科技系統，以開發智慧運輸技術、創造優質服務的目標邁進。未來，台灣高鐵更願與國內外同業一同分享各項智慧運輸系統應用之成功經驗，期盼在政府的帶領下，與公、私部門充分合作，推動我國ITS產業研發與技術運用，進而提昇整體經濟發展。

(中時)