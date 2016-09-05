台中「沐光畫會」會員聯展 草屯圖書館展至30日
台中「沐光畫會」應草屯鎮公所之邀，目前正在草屯鎮立圖書館四樓展覽室，舉行「沐光元年」首次會員聯展，展出油畫等50件作品，歡迎藝術愛好者及鄉親民眾，踴躍前往觀賞，展期至30日。
草屯鎮長洪國浩指出，「沐光畫會」是個嶄新的畫會，也是正在嶄露頭角，蓬勃崛起的團體，是個小而美的畫會，成員有15位，每個人各自有不同的脾味、氣性和宗教信仰，但對於繪畫的堅持和虔誠，卻是一致的，因為喜歡、因為感動而畫。
此次聯展是他們的首度，所以「沐光」展覽標舉了過去1年的里程，同時也預告著：日後將持續會有沐光2年，沐光3年……恆久不斷；歡迎藝術同好前往觀賞、並為他們鼓勵。
(中時)
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