亞洲男籃挑戰者盃 隊長劉錚帶頭衝
劉錚3日結束CBL浙江廣廈隊體能測試後立即回國，5日以中華男籃隊長身分接受籃協理事長丁守中頒發每位球員1000美元零用金，6日將帶領換血後的年輕國手們參加在伊朗德黑蘭舉行的亞洲挑戰者盃比賽。劉錚表示，「過去有老大哥們在前面頂著，這是是我第一次站在所有人前面，希望能透過溝通凝聚全隊士氣，然後以身作則帶頭往前衝，幫助中華隊打出好成績。」
劉錚在2009年拿下UBA新人王，2011年加入SBL金酒隊，立即拿下該賽季新人王，2012年轉戰台啤，2016年幫助台啤奪下SBL冠軍獎盃，隨後決定挑戰中國大陸CBA，選擇加入與林志傑效力的浙江廣廈隊。
CBA最近幾天正在進行季前體能測試，強度之強讓老將田壘與劉錚都被卡在第一道關卡，只有林志傑過關，所幸第二次測試就順利過關。
劉錚說，CBA的體能測試確實好嚴苛，如果訓練強度不足的話很有可能會被刷掉，一開始暖身不夠，力量無法完全發揮出來，幸好最後沒有丟臉。
對於第一次擔任隊長，劉錚靦腆笑著表示，「以往只需追隨老大哥的腳步前進即可，現在換成我必須扛起責任，這種落差有些不適應，但這也是我必經的過程，所以，第一步就是開口和所有球員聊天溝通，了解彼此間的想法，第二步即是用自身表現帶動全隊士氣，唯有大家齊心合力才能打好每一場比賽。
(中時電子報)
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