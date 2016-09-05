熊讚首次越洋出任務 登滬用創意行銷世大運

2016上海旅遊節-花車大巡遊，臺北市政府觀光傳播局在上海新世界大丸百貨舉辦「小小花車話台北」的競賽活動，吸引眾多小朋友報名參加。

觀傳局以台北舊城歷史區觀光及2017台北世界大學運動為元素，打造長約10公尺、寬約3公尺、高約4公尺的台北花車。

「2016上海旅遊節-花車大巡遊」將於9月10日在上海淮海中路盛大開幕，台北市政府觀光傳播局為宣傳北市觀光及行銷2017世大運，以「台北記憶，經典再現」為主題精心打造台北市花車參加巡遊，觀光傳播局並於巡遊活動前在上海新世界大丸百貨舉辦「小小花車話台北」的競賽活動，吸引眾多小朋友報名參加。

「熊讚」也加入比賽行列，用創意宣傳2017台北世大運，展現最佳行動力。

觀傳局以台北舊城歷史區觀光及2017台北世界大學運動為元素，打造長約10公尺、寬約3公尺、高約4公尺的台北花車，花車設計使用捷運列車意向結合沿線著名美食及著名地標景點，舊城區經典的「大稻埕牌樓」、「北門」及搭配台灣民謠音樂，表演人員著復古服裝造型，演繹台北復古歷史的傳統氛圍，並且在花車上特別設計每層樓都會變化燈光的101大樓，加上煙火燈飾，讓民眾有如身歷其境的感覺。同時花車上的大型螢幕也沿線播放世大運及台北美食、文創、樂活等各主題觀光影片。

花車設計使用捷運列車意向結合沿線著名美食及著名地標景點，舊城區經典的「大稻埕牌樓」、「北門」及搭配台灣民謠音樂，表演人員著復古服裝造型，演繹台北復古歷史的傳統氛圍。

而在公關造勢宣傳「小小花車話(畫)台北」的活動中，短短二天的報名時間吸引許多家長帶小朋友來報名參加，最後由主辦單位公開抽出10組幸運的小朋友參加花車佈置競賽。在9月4日比賽現場，小朋友及家長們為了展現「話(畫)台北」的競賽主題精神，紛紛使出壓箱寶，有些家長甚至把台北美食鳳梨酥、珍珠奶茶等也當作裝飾品，還有小朋友帶著心愛的布偶前來現場佈置，甚至還發揮創意寫上「我愛台北」。

「小小花車話(畫)台北」花車布置比賽，由來自上海的陳梓溢小朋友獲得優勝，贏得長榮航空所提供的上海-台北來回機票3張。

「熊讚」為了2017世大運，首次出差赴上海宣傳，「熊讚」也一同參加比賽，發揮創造力，用網球、乒乓球等運動用品佈置了一台世大運主題花車，和現場參賽者競美。最後在現場100位民眾的票選下，由來自上海的陳梓溢小朋友獲得優勝，贏得長榮航空所提供的上海-台北來回機票3張(小朋友得獎爸媽同行)，同時現場所有參賽者也都可將親手佈置的小花車帶回家紀念。優勝者陳爸爸說全家人正打算到台北旅遊，最想到台北101大樓並且品嚐台北美食，這次參加活動得到機票，會以自由行的方式探索台北。

「熊讚」為了2017世大運，首次出差赴上海宣傳，「熊讚」也一同參加比賽，發揮創造力，用網球、乒乓球等運動用品佈置了一台世大運主題花車，和現場參賽者競美。

上海旅遊節花車巡遊活動時間為9月10日至10月6日，巡遊路線包括上海精華鬧區如靜安區大寧國際商業廣場、黃浦區南京路步行街區、寶山區牡丹江路寶楊碼頭、虹口區四川路等，今年上海旅遊節共有25輛花車參加，台北花車一同參加此盛會，深入上海各地小區宣傳，希望藉此傳遞台北的特色觀光，再次吸引陸客前來台北親自一遊。

(中時電子報)