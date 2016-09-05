港立法會直選計票完成 非建制派增一席

香港立法會選舉直選區今開票完成，本屆亮點是新人輩出。（圖/美聯社）

香港立法會直選區議員35名已全數計票完畢，非建制派（泛民主和本土）共取得19席、建制派則有16席，雙方較上屆消長一個席次。本次立法會選舉共計有220多萬人參與投票，是歷屆立法會選舉中最踴躍的一屆。

據香港立法會選舉開票顯示，今年立法會選舉總投票率為58%，共計220多萬人參與，分區直選議員共35名，建制派拿下16席，包含親中央的民建聯、工聯會和新民黨等；非建制派則有19席，包含公民黨、民主黨及新興黨派青年新政的2席。本次直選區非建制派較上屆增加一席。

本次香港立法會選舉高達220萬選民參與投票，創史上新高。（圖/美聯社）

本次選舉競爭相當激烈，直選區35席有213名候選人出馬競逐。香港立法會的選舉除各區直選外，還有跨區的「超級席次」共5名、勞工界3名和27個專業領域各1席，總共70席議員。而在2012年新增跨區的超級席次，使香港選民領票時和台灣類似，一票投所在區域的議員、另一票則投給跨區席次，就是「一人兩票制」。

此外，本次選舉還有另外一大特色：新人與素人輩出。直選區「榜首」是一個獨立參選的青年朱凱廸，囊括8.4萬張票，遙遙領先第二名的對手1萬多票。而其他青年參選者如羅冠聰、劉小麗和游蕙禎等人的當選，更顯示香港選民欲擺脫傳統「二分法」的政治，給予更多青年和政治理想機會，但是否樂觀地「三分天下」，仍需要持續觀察。

(中時電子報)