港立法會直選計票完成 非建制派增一席
香港立法會直選區議員35名已全數計票完畢，非建制派（泛民主和本土）共取得19席、建制派則有16席，雙方較上屆消長一個席次。本次立法會選舉共計有220多萬人參與投票，是歷屆立法會選舉中最踴躍的一屆。
據香港立法會選舉開票顯示，今年立法會選舉總投票率為58%，共計220多萬人參與，分區直選議員共35名，建制派拿下16席，包含親中央的民建聯、工聯會和新民黨等；非建制派則有19席，包含公民黨、民主黨及新興黨派青年新政的2席。本次直選區非建制派較上屆增加一席。
本次選舉競爭相當激烈，直選區35席有213名候選人出馬競逐。香港立法會的選舉除各區直選外，還有跨區的「超級席次」共5名、勞工界3名和27個專業領域各1席，總共70席議員。而在2012年新增跨區的超級席次，使香港選民領票時和台灣類似，一票投所在區域的議員、另一票則投給跨區席次，就是「一人兩票制」。
此外，本次選舉還有另外一大特色：新人與素人輩出。直選區「榜首」是一個獨立參選的青年朱凱廸，囊括8.4萬張票，遙遙領先第二名的對手1萬多票。而其他青年參選者如羅冠聰、劉小麗和游蕙禎等人的當選，更顯示香港選民欲擺脫傳統「二分法」的政治，給予更多青年和政治理想機會，但是否樂觀地「三分天下」，仍需要持續觀察。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。