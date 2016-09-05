別再吹「牛」 義大新買主要扛責
中職義大犀牛隊的隊史是一頁滄桑，從俊國熊、興農熊、興農牛、義大犀牛再到未來的富邦公牛，期待這隻「坎坷牛」找到的「富」爸爸扛起經營之責，讓「坎坷牛」從此過著幸福快樂的日子！
「熊、熊、牛、牛、牛！」好像離不開「生命共同體」的「宿命論」，未來就怕中職的「坎坷牛」變成牽到「牽到北京還是牛」，球隊名稱變、整體的表現還是與以前一樣「一成不變」。
其實，中職應該不要再用「牛」與「熊」，這2隻動物在中職已無加乘作用、也早被「污名化」，因為1993年加盟中職的俊國「熊」，風評兩極化；而興農「牛」也是頗受訾議，再到義大犀「牛」，還是無法讓球隊翻轉命運。另外，La new熊後來也改成桃猿才改運成功。
義大球團接手3年就想棄守，應該不是經營盈虧的主因，可能是一些「觀感不佳」的因素，導致老闆內心極為不爽；現在只能期待犀牛變成公牛之後，不能再度辜負「富」爸爸、換來「真心換絕情」。
至少中職的這隻「坎坷牛」學乖了，新買主打算搬離澄清湖球場的是非地，像桃猿隊一樣，要把經營的主場挪到北部，一來搶食票房、二來離開「傷心地」，重新出發，再把「體質」過濾一遍，可以成長得更精壯。
(中時電子報)
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