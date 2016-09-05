疑受山口組指示 4台人走私173公斤安毒在日被逮

日本警方宣布與我刑事局合作，偵破173公斤安非他命貨櫃走私案，今天上午召開記者會。（胡欣男翻攝）

嫌犯用led照明燈具夾帶安非他命，透過海運貨櫃走私。（胡欣男翻攝）

4名台灣籍男子涉嫌加入走私安毒集團，被台、日警方合作逮捕。（摘自網路）

刑事局緝毒中心、國際科掌握，近兩年日本山口組、住吉會等黑道人士頻繁出入臺、日，懷疑與台灣毒梟接頭走私毒品，將此情資提供給日本警方共同偵辦。今年5月鎖定一組海運貨櫃走私安非他命集團，準備從大陸廣東，以燈具照明設備為掩護，夾帶大批安毒到台灣或日本。

台、日警方查出，7月24日該批毒品由海運貨櫃運至日本千葉縣某倉庫，日本警方埋伏跟監，當場查獲3名從倉庫走出的台灣人，分別是鄭、陳、柯姓男子，另跟監又查獲台籍共犯張姓男子，總計連倉庫內共查獲173公斤安非他命，黑市價新台幣38億元，是近年日本國內查獲最大宗安非他命貨櫃走私案，日方今天正式將他們起訴。

特別的是，柯姓男子去年七月才在高雄港被調查局查獲與其他人涉嫌利用鮪魚肚走私安非他命，該案他因嫌疑不足，不起訴；這次又栽在日本，因人贓俱獲，難逃法網。

日本警察廳刑事局組織犯罪部門、緝毒官員，上月底來台與我刑事局進行雙方黑道介入跨國走私毒品案，進行情資交換座談會；也感謝千葉縣緝毒案，我方的協助，期盼未來深入合作機制。

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(中時)